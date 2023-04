Dodicenne ruba l'auto del padre: follia per amore

Gli amori adolescenziali sono esperienze che spesso restano dentro per tutta la vita, ma alcune volte, specie se il rapporto nasce dietro ad uno schermo dello smartphone o del computer, può portare il teenager a fare pazzie davvero estreme. Questa 12enne statunitense per esempio, ha rubato l'automobile del padre e ha guidato per oltre 600 chilometri per incontrare il suo fidanzatino conosciuto sui social network.

Follia per amore

Quando si raccomanda ai genitori di stare molto attenti a quello che i propri figli, soprattutto in tenera età o adolescenti, fanno online, è proprio per evitare episodi come questi. Non c'è nulla di male a conoscere qualcuno attraverso i social network, poichè tra le funzioni principali di queste piattaforme c'è anche quello del mettere in contatto persone che vivono anche a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Purtroppo però, quando la comunicaizone è poca, specie tra genitori e figli, possono scattare pericolose follie nella mente degli adolescenti.

Di questo grave problema ne è l'emblema una ragazzina di 12 anni che ha rubato l'auto del padre e, ovviamente senza avere alcuna conoscenza della guida e priva di ogni documento che le permettesse di mettersi al volante, si è messa in viaggio, portando con sé un'amica, verso l'Alabama per incontrare il ragazzo che aveva conosciuto online. L'adolescente ha guidato per ben 650 chilometri e non è chiaro come non abbia potuto creare alcun danno. Ha infatti percorso tutto il tragitto senza sbagliare nulla alla guida, senza causare incidenti o arrecare alcun danneggiamento alla vettura. Le Forze dell'Ordine, dopo l'allarme lanciato dai genitori, le hanno rintracciate e stanno svolgendo tutte le indagini del caso, soprattutto per capire come sia stato possibile che nessuno si sia accorto per 650 chilometri che quella ragazza era davvero troppo piccola per guidare un'automobile.

