A Napoli spunta la Fiat 500... dello scudetto!

A Napoli sale la febbre scudetto . Con il gol di Raspadori alla Juventus, la vittoria del campionato 2022-23, per il club partenopeo, è ormai questione di giornate. Ma in città i festeggiamenti in città sono iniziati da mesi, consci del vantagigo aritmetico guadagnato dalla banda Spalletti sulle inseguitrici. E in un popolo così fantasioso come quello napoletano, anche le auto riescono a essere protagoniste della festa.

Davanti alla sede del Comune, infatti, precisamente a Palazzo San Giacomo, è stata parcheggiata una Fiat 500 d'epoca interamente verniciata d'azzurro con il logo del Napoli ben visibile sulla portiera. "Ho preparato l'auto a novembre, certo che il Napoli vincerà lo scudetto", ha spiegato Antonio, il proprietario della vettura, a Repubblica. Insomma, nessuna scaramanzia per Antonio, che - siamo pronti a scommettere - non vede l'ora di salire al volante della 500 una volta che la sua squadra del cuore sarà campione d'Italia.

Caccia alle auto scoperte

Nel frattempo, i tifosi napoletani si stanno già organizzando. Tutti vogliono partecipare alla grande festa, e allora ecco che in città è partita una vera e propria "caccia" alle auto scoperte, in modo da poter girare in auto sventolando più bandiere o sciarpe disponibili.

Purtroppo, c'è anche il risvolto illegale della vicenda. Perché a Napoli circolano già alcune auto con la foto di Maradona al posto dei numeri della targa, così come alcuni carrozzieri - proprio per la grande richiesta di auto scoperte - stanno provvedendo a tagliare i tetti delle berline in modo da trasformarle in cabriolet.

