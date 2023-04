Con la Lamborghini a 253 km/h in autostrada: pensava di essere in F1?

Possedere una supercar non è sinonimo di libertà di fare quello che si vuole. Per quanto sia adrenalinico essere a bordo di un'auto dalla potenza elevata, ciò non vuol dire che il Codice della Strada non debba essere rispettato ed è consentito essere imprudenti. Non è la prima volta, infatti, che proprietari di veicoli di lusso viaggino a velocità troppo elevate solo per il gusto di sentirsi, quasi, in una scena di Fast&Furious o in una gara di Formula 1. Uno degli ultimi episodi, accaduti qualche giorno fa lungo la A21 riguarda un uomo con la sua Lamborghini che, preso forse dall'enfasi, ha percorso l'autostrada che collega Torino con Brescia a 253 km/h.