Napoli, i divieti per la festa scudetto: il Comune dice no alle auto in centro

Non è ancora matematico, eppure a Napoli sono tutti pronti a festeggiare la vittoria dello scudetto . Dopo 33 anni la città partenopea stringe di nuovo tra le mani il tricolore, con Spalletti, Osimhen e il resto della squadra osannati come dei. La città è tinta d'azzurro, così come decine o forse centinaia di vetture addobbate per l'occasione : eppure sembra arrivare una notizia davvero pesante per i tifosi che intendono sfoggiare queste particolari auto e per gli automobilisti in generale.

Divieto di transito e accesso

Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità presso il Comune di Napoli, ha affermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo la presenza di un piano specifico in occasione di Napoli-Salernitana: "La prospettiva è di realizzare un'area di divieto di accesso e di transito ai veicoli motorizzati. L'area sarà estesa per gran parte della città, per evitare che venga garantito l'ordine e la sicurezza dei pedoni che vorranno festeggiare. I flussi sono già potenzialmente insostenibili per la vivibilità della città, quindi dobbiamo prevenire e non permettere a migliaia di auto e moto di affollare le vie del centro. Speriamo che questo evento eccezionale non venga guastato dai soliti luoghi comuni, ma anzi che si possa dare un esempio totale a tutto il Paese. Cerchiamo di vivere a piedi e con i mezzi pubblici l'entusiasmo della festa".

Inoltre, si parla anche di un probabile spostamento della sfida dalla giornata di sabato 29 a domenica 30 aprile per permettere la contemporaeità con Inter - Lazio, la cui possibile sconfitta dei biancoceleste consegnerebbe lo scudetto al Napoli: "Tutte le amministrazioni locali stanno sollecitando l'Osservatorio per giocare domenica, anche se la partita di sabato genererebbe al 50% lo stesso entusiasmo della matematica acquisita. Giocare Napoli-Salernitana di domenica ci darebbe una mano a razionalizzare l'utilizzo delle Forze dell'Ordine. Ci sono in ballo temi importanti, come la sicurezza e l'ordine pubblico. Dobbiamo valutare tutto con attenzione, visto le grandi folle che animeranno le vie della città. Sono tutti temi al vaglio dell'Osservatorio e speriamo che venga accolta la nostra richiesta di giocare Napoli-Salernitana alla domenica".

