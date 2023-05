Che guaio per Jovanotti! Perde il telefono in bici e una Vespa ci passa sopra

Quando si è alla guida non bisogna distrarsi con il telefono. Vale per gli automobilisti ma anche per chi va in bici: tra questi c'è anche Jovanotti , protagonista di un piccolo guaio mentre era ospite alla trasmissione televisiva di Fiorello, Viva Rai2. Il cantautore era in collegamento mentre pedalava per presentare il nuovo documentario di viaggio Aracataca, ma il suo smartphone con cui era collegato con lo studio ha fatto una bruttissima fine!

Quelle maledette buche...

Lorenzo Cherubini stava percorrendo il tratto di strada da Piazza San Pietro fino a via Asiago, a Roma, quando forse per colpa dei sampietrini che rendono il terreno instabile, o delle buche che si trovano qua e là nell'asfalto della Capitale, il telefono si è staccato dal supporto che lo teneva agganciato al manubrio cadendo in strada. Il cantante si è immediatamente fermato per capire dove fosse finito ma guardando alle sue spalle si è reso conto che il dispositivo era stato distrutto dalla Vespa su cui era a bordo il cameraman che non aveva fatto in tempo a frenare prima di passare sopra all'oggetto. Alla fine, i dati salvati sono stati tutti recuperati, ma Jova sarà costretto a comprarsi un nuovo smarphone per i suoi collegamenti in diretta e magari la prossima volta lo terrà più al sicuro.

