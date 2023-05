Parcheggia l'auto ma dimentica il freno a mano: finisce in mare

Alcuni incidenti, a sentirli, generano un sorriso. Ovviamente se l'epilogo è dei migliori e si può quindi vederlo diversamente. La storia di oggi riguarda un uomo che, a Molfetta, dopo aver parcheggiato la sua utilitaria lungo la riviera, in zona Prima Cala, l'ha ritrovata direttamente... in mare! Ebbene sì, il pover'uomo – pescatore un po' distratto - ha dimenticato di inserire il freno a mano e quindi, una volta chiusa l'auto – una Ford Galaxy - questa ha camminato fino a quando non ha incontrato l'acqua.