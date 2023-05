Valentino Rossi, primo podio nel Gt World Challenge: "È fantastico"

Rossi c'è. I tempi da dominatore assoluto in MotoGp sono ormai passati e lontani, ma la stoffa del campione Valentino Rossi non la perde mai. Per il "Dottore" è arrivato il primo podio in carriera nel Fanatec GT World Challenge Europe, un secondo posto in BMW nel circuito di Brands Hatch, in Gran Bretagna, alle spalle di Mattia Drudi e Ricardo Feller con Audi. "È fantastico", commenta emozionato Vale. Per Valentino è il miglior piazzamento fin qui, un risultato che restituisce alla leggenda della MotoGp il giusto premio per il lavoro svolto in BMW.