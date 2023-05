L'UE denuncia il commercio di petrolio raffinato dall'India

In un'intervista esclusiva al Financial Times, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrell, ha sollevato la questione del commercio di combustibili raffinati provenienti dall'India, alimentato da petrolio russo, che vengono rivenduti in Europa. Questa preoccupante pratica avviene mentre i Paesi occidentali si preparano ad intensificare le sanzioni contro il settore energetico russo.