La Fast Family torna al cinema con Fast X: ma qual è l'auto di Toretto?

I motori si sono riaccesi. Le auto sono state preparate. Dominic Toretto e la sua Fast Family sono tornati in sala per una nuova e avvincente avventura. Uscito nelle sale italiane il 18 maggio, con un cambio di regia che vede per il decimo (e penultimo) capitolo Louis Leterrier al timone, Fast X è il viaggio di non ritorno di tutti i protagonisti di una saga che, dal 2001, non smette di brillare. Seppur nel corso del tempo il franchise abbia sofferto – ricordiamo la morte di Paul Walker -, Fast & Furious è oramai immortale .

Ed è riuscito a influenzare, vent'anni fa, persino la cultura automobilistica. Seppur il tono dei film sia cambiato man mano che veniva maneggiato per poter alzare sempre più la posta in gioco e farlo essere più adrenalinico possibile, c'è una cosa che è rimasta la stessa: l'auto di Dom. Ma molti si chiederanno: qual è? Ebbene, la compagna di viaggio di Vin Diesel (che per tutti gli attori della saga è Dom anche nella vita reale) è una Dodge Charger R/T.

Toretto e la sua inseparabile Dodge

La Dodge Charger R/Tdi Toretto è una muscle car degli anni Settanta. L'auto è presente sin dal primo film (Fast & Furious), e vanta un motore Hemi sovralimentato da compressore volumetrico 8.71. Questo produce una potenza massima di 317 kW a 5000 rpm e una coppia massima di 664 Nm a 4000 rpm. Il modello Charger R/T (XS29) 1970 è una Coupé prodotta da Dodge, venduti nuovi dal1969 al 1970. Ed è proprio con questa vettura che Dominic instaura un rapporto quasi viscerale e profondo, perché come dirà in Fast X al figlio Brian, al quale vuole trasmettere la passione per i motori, “la macchina devi sentirla” e solo in quel caso puoi davvero volare. Proprio come fa lui con la sua Charger R/T.

