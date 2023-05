Stufi della camporella "rischiosa"? Arriva il parcheggio dell'amore

Non sono poche le coppiette che, ancora oggi, nel 2023, si "appartano" in auto per stare in intimità. Certo, però, questi comportamenti, se svolti in pubblico, possono comportare delle sanzioni economiche anche elevate. Ma la soluzione potrebbe arrivare da Milano, o meglio, dal comune di Pioltello, dove una cittadina ha richiesto al Comune la realizzazione di un Love Parking, un parcheggio per coppie che cercano l'intimità in auto.