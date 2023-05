Dopo Ferrari e F1 anche Lamborghini dona 1 milione all’Emilia Romagna

ROMA – Un altro grande marchio dei motori, un altro grande simbolo dell’Emilia Romagna scende in campo a sostegno delle popolazioni colpite. Dopo Ferrari e Formula 1 (società guidata da un romagnolo dop come Stefano Domenicali) anche Lamborghini dona 1 milione di euro in favore della Regione messa in ginocchio dai straordinari eventi piovosi dei giorni scorsi.