Ponte del 2 giugno, traffico da bollino rosso in tutta Italia: info viabilità

Come è ormai prevedibile in tutti i weekend "lunghi", anche quello del 2 giugno per il Ponte della Festa della Repubblica porterà milioni di italiani a riversarsi sulle strade per raggiungere i luoghi di villeggiatura sparsi in tutta la penisola. Per questo, ci si aspetta un notevole aumento del flusso del traffico già a partire dal pomeriggio di giovedì 1 giugno sulle principali arterie italiane.