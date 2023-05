Icardi e la nuova Rolls-Royce da 25 milioni: gli agenti smentiscono

Mauro Icardi è spesso sotto la luce dei riflettori, sia per quanto riguarda l'aspetto calcistico, sia per quello extra, dalla sua movimentata relazione con la moglie e agente Wanda Nara, alle spese folli tra ville, vacanze e auto di lusso. L'ultimo gossip dell'ex Inter è rimbalzato sui quotidiani tuchi riguarderebbe la nuova supercar entrata a far parte del già immenso parco auto dell'attaccante, una Rolls Royce Boat Tail dal valore stimato tra i 23 e i 25 milioni di euro. Ma sarà tutto vero?

Tetto trasparente e inserti in madreperla

L'auto in questione è descritta minuziosamente dai media turchi: si tratterebbe di un esemplare realizzato a mano e con dettagli speciali e come suggerisce il nome dell'auto, si ispira al mondo marittimo tanto da sembrare una lussuosa barca su ruote. I sedili sono in pelle color cognac e ostrica, mentre la plancia presenta impiallacciature in noce. Il tetto è trasparente, gli indicatori e le manopole invece dei comandi invece avrebbero intarsi in madreperla. L'orologio rimovibile sul cruscotto sarebbe invece realizzato con una perla fornita dal calciatore. Proprio per essere stato fatto "su misura" seguendo le richieste dello stesso Icardi, la vettura raggiungerebbe un valore di circa 25milioni di euro.

La Rolls Royce Boat Tail dispone di un motore V12 da 6,7 litri con 600 CV di potenza e per realizzarlo sono stati necessari ben quattro anni di lavoro.

Subito la smentita

Ovviamente le testate giornalistiche sportive italiane sono letteralmente impazzite all'idea che Mauro Icardi sia venuto in possesso di un'automobile tanto lussuosa quanto estrema. Nel giro di pochi giorni però è arrivata immediatamente la smentita da parte del suo entourage, il quale afferma che il loro assistito non ha acquistato alcuna vettura in Turchia, soprattutto alla cifra tanto chiacchierata.

