Ancora un'auto che scende una scalinata: follia in Spagna

Ormai succede sempre più spesso, e che sia colpa del navigatore, come per questo turista a Ravello, oppure dell'ignoranza del guidatore come nel caso del folle a Piazza di Spagna, sembra che scendere le scalinate con il proprio mezzo a motore sia diventata ormai una moda. L'ultimo video che rimbalza sui social mostra l'ultimo episodio di quest'abitudine assurda.