Addio a Mariella Mengozzi: direttrice del Mauto, collaborò con Ferrari

La sua eccezionale carriera l'ha portata a ricoprire ruoli di grande importanza in diverse aziende di spicco. Ha iniziato come Direttrice delle Vendite per l'illustre Walt Disney Company, dimostrando abilità notevoli nella gestione e nella strategia aziendale. Grazie al suo talento, ha collaborato con il leggendario marchio Ferrari, rivestendo un ruolo fondamentale nel settore del Marketing e della Pianificazione Strategica. Inoltre, ha assunto la direzione dell'Unità Operativa Maranello Experience, che comprende il rinomato Museo Ferrari di Maranello.

Una competenza completa

"La scomparsa di Mariella Mengozzi e' una grandissima perdita per il Mauto, per Torino e per la cultura italiana dell'automobile. E non di meno, sotto il profilo umano e personale, per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Mariella'", è il commento di Benedetto Camerana, presidente del Mauto. "Ancora fino a ieri Mariella ha pensato al Museo, come in tutti i mesi dalla comparsa della malattia, nei quali non ha mai smesso di dare il suo contributo di idee, sempre basato su una competenza completa ed un un'azione lucida e costante. Voglio sottolineare il suo eccezionale senso del dovere: una mentalita' sabauda, innestata sulla sua solida base di impegno emiliano-romagnolo. La sua scomparsa ci lascia proprio nel momento in cui stiamo cercando la nuova guida del Museo. La promessa che le rivolgiamo è che ripartiremo dal suo lascito per continuare la crescita del Museo, per onorare al meglio la sua memoria".

