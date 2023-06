Viaggiare in sicurezza: tutti i controlli necessari per i bus turistici

Purtroppo, spesso i media riportano di tristi notizie riguardo gravi incidenti di bus turistici, utilizzati sia da gruppi vacanze organizzati, sia da bambini e ragazzi per le loro gite scolastiche. L'ultimo episodio è avvenuto sulla A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, dove un autobus con 38 passeggeri a bordo è finito in una scarpata insieme a cinque auto, riportando il pesante bilancio di un morto e 14 feriti. Ma cosa di può fare per assicurarsi che tali mezzi siano adatti e in condizioni ideali per lunghi e sicuri viaggi?