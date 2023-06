F1, niente GP in Sudafrica nel 2024. Resta in calendario Spa-Francorchamps

ROMA – Il continente africano non vedrà tornare il Circus della Formula 1 per il 2024. Almeno non in Sudafrica, non sulla pista di Kyalami, indiziata numero uno per rientrare nel calendario del mondiale. Così, però, non sarà, almeno secondo quanto riporta il portale web racingnews365.com, che rivela come il mancato accordo tra le parti “salvi”, di fatto, lo storico circuito del Belgio, Spa-Francorchamps, anch’esso in difficoltà organizzative ed economiche. E che grazie alla proroga contrattuale di un anno donerà ancora una corsa ai suoi tifosi. Almeno per ora.