Ecco la città dove l'affitto del box auto costa di più

Avete deciso di affittare un box auto, perché volete tenere al sicuro la vostra macchina e anche per avere un parcheggio sicuro al ritorno a casa in modo da non perdere ore a cercare un posto. Sappiate però che il prezzo di un box varia da città a città. Lo sottolinea l'analisi di Facile.it sulla base di quelli dell'Agenzia delle Entrate aggiornati al secondo semestre 2022, insiee a quelli forniti dalla FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per le città di Napoli, Milano e Torino.