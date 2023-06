Rossi immenso anche su 4 ruote: A Road To Le Mans primo successo in GT3

ROMA – Immenso Valetino Rossi! L’ex fenomeno della MotoGP ottiene il suo primo successo “a quattro ruote” nella GT3, al termine di una Road To Le Mans chiusa come solo il “Dottore” era in grado di fare: rimonta clamorosa nel finale, sorpasso illegale all’ultimo giro e standing ovation al termine della corsa. Merito anche della penalità inflitta a chi, in pista, la gara l’aveva vinta, la Ferrari #51 di Cozzolino, passata per prima sotto la bandiera a scacchi ma poi penalizzata per un drive through e retrocessa in seconda posizione. Per l’esplosione di gioia del campione pesarese. Che prosegue come meglio non si poteva il suo avvicinamento alla 24 ore di Le Mans.