Caos a Nola, investe folla con l'auto, poi scappa: la ragione è assurda

Un episodio sconvolgente è avvenuto a Nola , precisamente in Piazza Duomo , nel centro della movida e sotto gli occhi di un pubblico attonito. Un'auto ha cominciato a investire la folla nelle vie del centro, sollevando panico e allarme fra le persone. A bordo della vettura, una Fiat Panda , un giovane ragazzo di 19 anni , preso da un momento poco lucido. In quel caos anche un ferito, che è stato poi portato in ospedali e che ha riportato delle contusioni. Ma cosa è accaduto?

La furiosa lite

A gettare una luce sulla vicenda è stato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), il quale ha testimoniato la vicenda con delle foto e video, scrivendo: "Ennesima conseguenza della movida by-night senza regole. Bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada". A quanto pare, come riporta Fanpage, il motivo di tale gesto deriva da una accesa discussione che il 19enne avrebbe avuto con il proprietario di un bar. Dopo essere stato cercato per tutta la notte dalle Forze dell'Ordine, il ragazzo si è costituito la mattina successiva presso presso il commissariato di San Giuseppe Vesuviano. È stato denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento.

