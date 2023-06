Roma, incidente tra Lamborghini e Smart: l'ultimo video dello Youtuber

"Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia Lamborghini costa 1 miliardo, vale quanto Amazon". Queste le parole dell'ultimo video postato da uno degli YouTuber di TheBordeline prima del tragico incidente che a Roma, a Casal Palocco, tra una Lamborghini Urus e una Smart FourFour che è costata la vita a un bambino di 5 anni e e il grave ferimento della mamma e della sorellina. Sul Suv di lusso, noleggiato due giorni prima e che ha travolto la city car, viaggiavano cinque ragazzi, tutti fra i 20 e i 23 anni, che stavano girando un video per il loro canale YouTube 'The Borderline". Una tragedia che si poteva benissimo evitare, nata da una challenge (una sfida online rilanciata sui social) che avrebbe dovuto tenere i ragazzi alla guida per 50 ore senza sosta. Idea che il collettivo di influencer aveva già realizzato 10 mesi fa, ottenendo un ottimo successo con oltre 2 milioni di visualizzazioni. Per questo avevano deciso di replicare il 'format', questa volta noleggiando una Lamborghini e girando per il quartiere dove risiedono, tra Axa, Casal Palocco e Infernetto, piccoli 'paesi' a due passi da Ostia e dal litorale romano.