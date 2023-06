Lada Aura, che figuraccia in Russia! L'auto presentata non parte

Una giornata quasi da dimenticare per Lada Aura , la nuova berlina di lusso della casa automobilistica russa. Nel corso del Forum economico organizzato a San Pietroburgo , di fronte ad una platea piena di cronisti, fotografi ed ospiti d'eccezione, come il Ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov e il capo di Sberbank, Herman Gref , il nuovo modello che doveva essere presentato non si è acceso.

Lada e-Largus, dalla Russia il nuovo furgone AvtoVAZ elettrico

Il video che ha fatto il giro del mondo

Il video diventato virale sui social ha rivelato il momento di imbarazzo, con i due ospiti che erano pronti a provare l'auto. Alla fine sono stati costretti ad attendere per controllare un eventuale guasto al motore poi, al terzo tentativo il propulsore ha ripreso vita facendo partire il veicolo. Una presentazione flop per quello che doveva essere il modello di punta della gamma russa, che ha finito per diventare famosissimo nel giro di pochissimo tempo, ma non per le prestazioni eccezionali e il comfort di guida.