Giuseppe Conte coinvolto in un incidente stradale: traffico in tilt

Ieri, 21 giugno, sull' autostrada A1 in direzione Frosinone , l' auto della scorta di Giuseppe Conte , presidente del Movimento Cinque Stelle, è stata una delle protagoniste di un incidente . La collisione, a quanto si apprende, è avvenuto fra i caselli di Frosinone e Ceprano, ma fortunatamente non c'è stata nessuna grave conseguenza.

La dinamica dell'incidente

Sull'autostrada c'è stato un tamponamento a catena, e in uno dei tre veicoli c'era, per l'appunto, l'ex Presidente del Consiglio. A riportare nel dettaglio gli eventi è Il Messaggero, secondo il quale le auto si sono tamponate successivamente all'urto della prima contro un mezzo pesante.

Conte, a seguito dell'incidente, è sceso dall'auto per andare a vedere come stava una donna molto scossa e provata dall'impatto, e la cui auto si era ribaltata. Assicuratosi che nessuna persona era in pericolo, e che quindi tutti stavano bene, l'ex Premier è poi ripartito verso Napoli.

