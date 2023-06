Spavento per Debora Serracchiani: contro un'auto in monopattino

Un bello spavento per Debora Serracchiani, deputata per il Pd dal 2018, che a Lignano Sabbiadoro, in provinca di Udine, ha subito un incidente mentre era su un monopattino elettrico sabato 24 giugno. La politica, come dice lei stessa, ha perso il controllo del mezzo, finendo dritta sul cofano di un'auto che stava passando.