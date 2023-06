Auto vecchie: più sostenibili delle elettriche? Lo studio

A quanto pare, secondo una ricerca svolta dal Politecnico di Milano , le auto vecchie non sono da buttare ma anzi, se sapute guidare, possono essere più sostenibili delle elettriche . Se l'affermazione lascia perplessi, lo studio – presentato all' Urban Mobility Council di Unipol nella città meneghina - prova a spiegarlo con dati alla mano.

Intanto iniziamo col dire che il lavoro di ricerca svolto dal Politecnico, delle vetture che circolano in Italia, solo il 30% di queste potrebbe essere subito sostituito con un'elettrica. L'obiettivo, poi, è utilizzare la green box, uno strumento in grado di calcolare le vere emissioni di CO2 di un'auto misurando sempre i chilometri percorsi, le velocità e lo stile di guida.

Lo studio

Secondo lo studio, far diventare il Bel Paese full electric, è un'idea quasi impossibile. Anche perché, l' E-Private Mobility Index, strumento del Politecnico di Milano, che dice la percentuale dei veicoli tradizionali che possono essere sostituiti con un e-car, non supera il 30%. I parchi auto presi in considerazione per l'esame sono quelli di Roma, Brescia e Bari e sono state analizzate le lunghezze percorse, quanti punti di ricarica domestica low cost ci sono su strada e vicino l'abitazione, e la sostenibilità economica di una full electric.

E ora arriviamo alle auto vecchie. Secondo lo studio, il fatto che possano essere anche più ecologiche, dipende dalla relazione che l'automobilista ha con la vettura, quindi se sa davvero usarla, e il suo impatto ambientale, quindi chilometri fatti, velocità di marcia, frenata e brusche accelerazioni, tutti elementi importanti che fanno la differenza quando si deve calcolare il CO2.

Sergio Savaresi, Direttore del dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano, ha fatto delle dichiarazione all'Ansa: “L’impatto ambientale di un veicolo è largamente legato al tipo di utilizzo più che alla sua classe Euro. È forse giunto il momento, grazie alle moderne tecnologie telematiche, di misurare l’effettivo impatto di ciascun veicolo, e non basarsi su tradizionali valori medi”, ha affermato il professore. Le emissioni reali calcolate con la green box provano che il 43% delle auto Euro 5 ha emissioni inferiori alla media delle auto Euro 6, e anche il 26% degli Euro 4 emette meno CO2 delle auto considerate più ecologiche.

