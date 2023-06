Si aggrappa al tetto dell'auto e si fa trasportare in tangenziale

Le strade italiane riservano ormai ogni giorno scene sempre più assurde e al limite del credibile. Per fortuna ci sono i telefoni a testimoniare le follie che spesso si incontrano in auto, anche perchè alcune sono talmente impensabili che si farebbe fatica anche a raccontarle. È il caso di quest'uomo e di un filmato diventato virale sui social in cui è completamente sdraiato sul tetto di una vettura che sfreccia sulla tangenziale di Prato mentre si aggrappa alle portiere laterali per non cadere.

Un viaggio diverso dal solito

Il filmato è stato registrato nella zona Declassata, precisamente lungo il viale della Repubblica, dagli altri automobilisti sconcertati per ciò che stava accadendo. La Polizia Municipale ha ovviamente avviato delle indagini per capire chi erano i soggetti coinvolti nell'assurda scena, per poi sanzionare pesantemente il conducente della vettura. Al guidatore sono state infatti contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui guida pericolosa, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero seduto al suo fianco ed eccessiva velocità. La conseguenza è stata la sottrazione di ben 14 punti dalla sua patente di guida e una multa di 200 euro.

Sull'accaduto ha voluto dire la sua il Ministro Matteo Salvini: "Davanti a comportamenti che avrebbero potuto uccidere qualcuno, togliere punti e dare una multa non basta: via la patente sia a chi è al volante che al "genio" sul tetto dell'auto. Non devono esserci margini di tolleranza di fronte a gesti del genere".

