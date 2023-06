Robert Downey Jr., il suo nuovo programma è dedicato alle auto d'epoca

La stella di Hollywood Robert Downey Jr. , iconico attore e produttore statunitense, presenta la sua nuova esperienza televisiva: ieri infatti ha preso il via "Supercar da Sogno con Robert Downey Jr." , in streaming esclusivamente su Discovery+. Il nuovo show, prodotto dalla collaborazione tra Team Downey e Boat Rocker's Matador Content per Warner Bros.

Auto vecchie: più sostenibili delle elettriche? Lo studio

Star e auto d'epoca

Discovery+ ha deciso di puntare sull'amore di Downey Jr. per il restauro delle auto classiche e il suo impegno per la sostenibilità ambientale: ogni episodio infatti si concentrerà su una delle vetture d'epoca provenienti dalla collezione personale dell'attore, che viene trasformata in modo innovativo per renderla più ecologica. Robert Downey Jr. sarà affiancato da un team di esperti, che riporteranno a nuovo le automobili. Attraverso una serie di modifiche combinando tecnologia all'avanguardia e soluzioni sostenibili, l'obiettivo è quello di rendere ogni vettura un simbolo di stile e di rispetto per l'ambiente. "Supercar da Sogno con Robert Downey Jr." rappresenta una delle grandi novità del panorama televisivo, e nel 2025 raggiungerà anche l'Italia grazie a Max, la piattaforma streaming di Warner Bros.

Disavventura per Massimo Boldi: rimane incastrato, liberato dai passanti