Napoli, sposi girano a bordo di un'auto trasformata in carrozza

Come quelle di questa coppia che, per il suo momento speciale, ha optato per una vettura che ricordasse la carrozza delle principesse Disney, e che molto somiglia – o almeno ci prova – a quella di Cenerentola. L'auto, una Chrysler PT Cruiser modificata, è stata avvistata a Napoli, in zona Mergellina, e non è di certo passata inosservata.

La Chrysler modificata

La foto del veicolo si è diffusa sul gruppo Facebook "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'", in cui molti utenti hanno detto essere qualcosa che emana trash da qualsiasi angolazione la si guardi. Dall'esterno, questa “moderna carrozza” sfoggia un bel bianco candido, ha delle linee allungate che la fanno sembrare una limousine ed è abbellita con ghirigori ben visibili, mentre la cabina che la sormonta permette agli sposi di poter uscire in piedi. Anche gli interni, a quanto pare, non sono meno eccentrici: sono in pelle, con il pavimenti in vetro e con luci al neon, il frigobar e molte webcam. Insomma, una soluzione poco sobria, e tutto sembra tranne che uscita dalle fiabe.

