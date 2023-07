F1, alla FP2 di Silverstone Leclerc fermato ai box. Bene Sainz: 2°

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Una sola Ferrari in pista nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra. Un problema elettrico tiene ai box Charles Leclerc per tutta la FP2, e così tocca a Carlos Sainz tenere alti i colori di Maranello. E lo spagnolo risponde presente, mettendo su pista un'ottima performance, conclusa con il secondo posto dietro all'imprendibile Red Bull di Max Verstappen, che dopo aver chiuso al comando la FP1 si ripete nella FP2.