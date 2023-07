Flexauto, la nuova frontiera del noleggio auto a lungo termine

Come funziona FlexAuto

La flotta FlexAuto offre una vasta scelta di citycar, vetture compatte, SUV, veicoli ibridi ed elettrici, veicoli commerciali e persino scooter. Il tradizionale noleggio a lungo termine diviene un abbonamento che consente di tenere il veicolo per il tempo desiderato, restituendolo senza penali o optando per il cambio o l'acquisto alle condizioni stabilite. Non c'è pagamento anticipato ma solo un piccolo costo di accesso al servizio. I clienti hanno il diritto di acquistare o restituire l'auto in qualsiasi momento, con l'assicurazione di manutenzione, riparazioni, tasse e assicurazione incluse. Inoltre, è possibile cambiare gratuitamente l'auto dopo 24 mesi.

"Diventare clienti FlexAuto è estremamente semplice e conveniente", afferma Giovanni Maria Antignani, General Manager Italia. "Basta selezionare la FlexAuto più adatta alle proprie esigenze all'interno dell'ampia gamma di veicoli nuovi o poco usati pronti per la consegna. In pochissimo tempo, riceverete la vostra auto e scoprirete il piacere di guidarla, accompagnati da un comfort e una spensieratezza senza eguali."

FlexAuto ha sede a Roma, in via XX Settembre, 4.