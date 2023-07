Bosch, idea salva-gomme

Tutti sappiamo quanto sia importante avere la pressione corretta degli pneumatici delle nostra vettura per poterla controllare e correggere facilmente. Una pressione troppo bassa infatti non solo può causare danni irreversibili agli pneumatici stessi con un consumo non corretto del battistrada, ma può influire in modo significativo sulla sicurezza di guida e portare a un aumento del consumo di carburante. Di contro, uno pneumatico troppo gonfio comporta una diminuzione dell’aderenza del battistrada all’asfalto, allungando i tempi di frenata della vettura e aumentando la possibilità di far sbandare l’auto, soprattutto alle alte velocità. Purtroppo, il controllo della pressione degli pneumatici avviene spesso solo in occasione di viaggi e invece andrebbe fatto con una frequenza maggiore, soprattutto se non si utilizza l’auto con continuità. Per risolvere questo problema Bosch ha lanciato sul mercato EasyPump, pratico minicompressore con potenza fino a 10,3 bar. Lo strumento è dotato di un display per la misurazione in tempo reale e la funzione di preselezione per un gonfiaggio pratico e preciso. Compatto e leggero, pesa solamente 400 grammi e lungo 26 centimetri, si ricarica attraverso una presa USB-C ed è dotato di vari adattatori per gonfiare pneumatici di auto, gomme di biciclette o un semplice pallone.