Sainz sbotta dopo l'incidente con Piastri: "Mi ha colpito per un motivo"

SPA-FRANCORCHAMPS - È durata di fatto pochi metri, per Carlos Sainz , la gara del Gran Premio del Belgio : lo spagnolo della Ferrari , infatti, è stato vittima di un contatto nella prima curva con Oscar Piastri , rimediando un profondo taglio sulla pancia della SF-23. Un episodio che Sainz ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: " È stato un errore di inesperienza perché, se vediamo cosa è successo qui gli ultimi sette/otto anni, quelli che provavano ad entrare internamente alla prima curva, finivano per causare un incidente. Ma non voglio dargli troppa colpa, è un incidente di gara".

Sainz: "Speravamo in una bandiera rossa"

Sainz ha poi espresso il proprio rammarico per un'occasione persa, in un weekend in cui la Ferrari è sembrata competitiva in tutte le situazioni: "È un vero peccato, mi dà fastidio non essere stato nella lotta, perché sembrava che la macchina oggi fosse forte"., ha infatti aggiunto Sainz. Il quale ha concluso spiegando il motivo del ritiro avvenuto solo a metà gara: "Siamo rimasti fuori nel caso fosse capitata una bandiera rossa che ci avrebbe permesso di riparare la macchina, con la pioggia che stava arrivando".