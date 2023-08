Gli rubano l'Alfa Romeo, cinque giorni dopo gli passa davanti!

Ritrova il Suv, ma la targa è diversa!

Lo scorso 4 agosto, la vittima era andata a denunciare il furto della propria Alfa Romeo Stelvio ai Carabinieri del Comune casertano. Cinque giorni dopo, mentre era di passaggio nel paese di Santa Maria a Vico, su via Nazionale, il suo Suv è passato proprio sotto i suoi occhi, seppur con una targa diversa. L'uomo ha quindi chiamato il 112.

Denuncia per ricettazione

Le forze dell'ordine hanno bloccato l'auto e scoperto che si trattava di quella rubata. All'interno della vettura, c'erano ancora alcuni effetti personali della vittima. L'uomo trovato alla guida era un 33enne di origine indiana, subito denunciato per ricettazione. La Stelvio è stata invece sequestrata in attesa delle indagini, per capire chi l'abbia rubata e se l'uomo scoperto alla guida della vettura fosse coinvolto anche nel furto e non solo nella ricettazione.

