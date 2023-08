Isola d’Elba, truffava gli automobilisti con finti incidenti sul monopattino

La truffa dell’estate, poi scoperta, l’ha messa in atto un romano di 36 anni che all’Isola d’Elba simulava incidenti ingannando automobilisti. Il tutto a bordo di un monopattino. Ma come funziona? L’uomo, sul mezzo elettrico, fingeva di essere investito sulle strisce pedonali e poi chiedeva all’automobilista il risarcimento per danni, mostrando al malcapitato di turno un tablet rotto (in precedenza) e chiedendo di pagare sul posto. Fermato, infine, dai carabinieri ha ammesso tutto ed è stato denunciato per tentata truffa, danneggiamento e simulazione di reato dopo aver simulato un investimento.