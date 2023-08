Torna di moda la truffa del ciclista ferito: ecco come rubano le auto

Benzinaio la aiuta a riparare il paraurti: le chiede 10 euro per il disturbo

La truffa del ciclista: come funziona

La tecnica impiegata dai malviventi è davvero ingegnosa: un complice simula un ferimento o un'emergenza utilizzando una bicicletta, facendosi trovare a terra al centro della strada per costringere gli automobilisti a fermarsi. Mentre uno di loro si avvicina per prestare soccorso, altri ladri entrano in azione, sfruttando il momento di distrazione per rubare oggetti di valore o addirittura l'intero veicolo. Come fare per proteggersi dai rischi? Evitare di scendere dall'auto è sicuramente la scelta migliore e soprattutto è importante contattare immediatamente le Forze dell'Ordine per spiegare la situazione e indicare il luogo esatto dell'accaduto.

Immagini shock: ragazzo sul tettuccio dell'auto a 130 km/h