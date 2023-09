Auto distrutte a Ciampino all'arrivo di Lukaku: aperta un'inchiesta

Lo scorso 30 agosto, all'arrivo di Romelu Lukaku all'aeroporto di Ciampino, alcuni tifosi della Roma mischiati nella folla che attendeva l'attaccante hanno distrutto alcune auto parcheggiate . A distanza di una settimana la Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per individuare i responsabili degli atti vandalici.

Alla ricerca dei responsabili

Sarebbero state 7 le vetture che hanno subito forti danni alla carrozzeria, agli specchietti e al parabrezza, soprattutto a causa delle persone salite sui tetti delle stesse vetture per poter avere una visuale migliore del calciatore che scendeva dall'aereo. L'indagine è stata aperta a seguito di diverse denunce arrivate da parte dei proprietari dei veicoli danneggiati e attualmente si attendono nuove querele in merito. Le Forze dell'Ordine si baseranno su video e foto registrati e scattate dagli altri tifosi presenti all'aeroporto Pastine e condivisi sui social. Nel caso in cui i responsabili venissero individuato, rischierebbero fino a 5 anni di reclusione.

