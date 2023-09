Lancia, con la nuova Lancia Ypsilon si torna in Francia nel 2024

Nel 2024 Lancia tornerà in Francia con il lancio della nuova Ypsilon . “Un Paese che significa molto per il marchio, sia per l’amore per lo stile e il design made in Italy sia per l’importanza del segmento B nel mercato", ha confermato il CEO dell'azienda Luca Napolitano . "Vogliamo rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile e fare della Francia uno dei principali mercati europei per il nostro marchio”.

Un evento memorabile

“Il ritorno di Lancia in Francia è un evento memorabile per l’intero team, per gli appassionati e per i nostri clienti” ha dichiarato Joël Verany, Premium Cluster Director di Stellantis in Francia. “Abbiamo creato una squadra dedicata che lavora al Rinascimento del marchio e per fare di Lancia il marchio che incarna l’eleganza italiana senza tempo che non finisce mai di ammaliare. Per il lancio della nuova Ypsilon nel 2024 potremo contare su 20 concessionari e 80 punti di assistenza per il post-vendita. Ciò significa che siamo pronti a riaccogliere Lancia in Francia e che il nostro paese sarà uno dei mercati europei principali del marchio.”

Obiettivi

L'obiettivo del brand è quello di essere presente in Europa con una rete di 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città europee. Le prime 40 lettere d’intenti sono già state firmate. Il modello distributivo sarà efficiente e innovativo, con il 50% delle vendite online e un numero selezionato di concessionari. I nuovi showroom offriranno ai clienti un’esperienza totalmente immersiva, sia online sia offline, ricreando un’atmosfera quasi casalinga con materiali, colori e attenzione ai dettagli ispirati all’architettura e al design italiani.

Lancia prevede l'introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dalla Nuova Ypsilon nel 2024. Dal 2026 presenterà solo modelli 100% elettrici e dal 2028 venderà unicamente vetture 100% elettriche.

