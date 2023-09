Chanel Totti in posa: sceglie la brutale Mercedes Classe G Brabus!

Le supercar o le auto di lusso sono da sempre la “scenografia” perfetta per alcuni scatti. Molte modelle o influencer le usano per essere protagoniste, insieme a loro, di fotografie accattivanti , nelle quali si può percepire tutto il sapore della ricchezza o, anche semplicemente, del fascino.

Non è stata da meno Chanel Totti , a quanto pare, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasy, visto che in Toscana ha avuto l'occasione di posare assieme a una lucente Mercedes Classe G Brabus dalla livrea nera. E, a ben guardare, si sentiva proprio a suo agio.

L'auto

Prima in piedi, poi un po' seduta, poi di spalle. Chanel si muove poco accanto al fuoristrada, ma ogni immagine, postata sul suo profilo Instagram che conta ben 430mila follower, è sensuale. Come se, davanti a una macchina fotografica, lei ci fosse nata. La Brabus monta un V12 twin turbo capace di erogare 900 CV, e una coppia massima di 1.500 Nm. In 3,8 secondi può passare da 0 a 100 km/h e, in generale, la sua velocità massima è di 270 km/h. Chanel Totti non ha ancora la patente, avendo solo 16 anni, ma sicuramente il buon gusto non le manca.

Wanda Nara, una Mercedes rosa Barbie da 200mila euro in arrivo?