Grave incidente stradale per Nathan Van Hooydonck: è in pericolo di vita

ROMA - Grave incidente stradale per il ciclista belga Nathan Van Hooydonck , compagno di squadra di Jonas Vingegaard e Wout Van Aert alla Jumbo-Visma . Il corridore, stando a quanto riportato da una fonte della polizia locale, è rimasto gravemente ferito mentre guidava a Kalmthout, nel nord del Belgio, e sarebbe "in pericolo di vita". Un'altra bruttissima notizia per il ciclismo mondiale che, negli ultimi mesi, ha dovuto fare i conti con le premature scomparse di Gino Mader e Tijl De Decker .

La ricostruzione

Stando a quanto riportato dai media fiamminghi, Van Hoojdonck avrebbe perso il controllo della sua auto dopo avere accusato un malore di non precisata natura durante la guida, per poi colpire un altro veicolo mentre attraversava un incrocio. Secondo i primi accertamenti la moglie incinta, che era al suo fianco, è rimasta illesa. Nathan Van Hooydonck, originario di Gooreind, in una zona rurale al confine con i Paesi Bassi, è entrato a far parte del team Jumbo-Visma nel 2021.