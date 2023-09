Emanuele Filiberto di Savoia mette all'asta le sue moto: "Non ho più l’età"

Chanel Totti in posa: sceglie la brutale Mercedes Classe G Brabus!

Le moto all'asta

La collezione completa, dal valore che varia da 100 a 150mila euro, comprende statue, piatti, candelabri, vasi, scatole, mobili disegnati dalla madre Marina Doria, quadri, servizi di piatti e una gamma di diversi oggetti per la casa e per la persona. Gli articoli più importanti però sono le sue moto, da quella da corsa Augusta, utilizzata quando era giovane insieme al cantante Jonny Hallyday, alla prestigiosa Indian Sport Scout del 1941. “Piuttosto che far marcire in qualche scantinato tanti ricordi, meglio che ne possa godere qualche appassionato. Bisogna avere il coraggio di disfarsi di quel che non serve più”, ha detto Emanuele Filiberto. "La moto da corsa? Meglio non averla a portata di mano oggi, non ho più l’età”.

Consegna “inaspettata” per Spalletti Junior: qual è la sua nuova auto?