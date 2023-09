Napoli, in retromarcia in tangenziale: “Si era rotto il cambio”

Ha rischiato grosso, in termini di incidenti, l’uomo che il 10 settembre 2023 ha percorso un tratto della tangenziale di Napoli in retromarcia . Il conducente, un cittadino georgiano di 43 anni, era alla guida di una Jeep Renegade grigia ed è stato identificato dalla Polizia Stradale, grazie alle immagini delle telecamere Tutor della Tangenziale. Per lui una multa da 944 euro e 20 punti in meno sulla patente .

La scusa

L’uomo, si è poi scoperto, aveva già dei precedenti, e quando gli è stato chiesto il perché abbia percorso la tangenziale in retromarcia la sua risposta è stata “Si era rotto il cambio automatico”. Per non chiamare un carro attrezzi a soccorrerlo, dunque, l’uomo avrebbe deciso di circolare nell’unica modalità consentita con il cambio automatico rotto, cioè in retromarcia.

Le indagini

Dalle immagini di videosorveglianza della tangenziale, la polizia è riuscita a ricostruire minuziosamente l’accaduto, un po’ diverso da come raccontato nei loro uffici dall’uomo. A più tentativi, infatti, il 43enne avrebbe percorso la tangenziale in retromarcia, rischiando di impattare violentemente contro altri veicoli. Solo dopo diverso tempo, l’uomo si sarebbe deciso a chiamare i soccorsi stradali: peccato che, nell’attesa, sia poi ripartito facendo perdere le proprie tracce. Per lui, ora, due diverse multe per circolazione in retromarcia in ambito autostradale, per aver guidato creando pericolo per la circolazione e per non avere la disponibilità momentanea della patente.

