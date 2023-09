Provedel, portiere goleador con la passione per i motori

Due e quattro ruote

Ma oltre a parate e gol (quello di ieri sera è stato il suo secondo in carriera), Provedel ha anche la passione per i motori, come buona parte dei suoi colleghi. Motori che siano a quattro che a due ruote. Sebbene ai calciatori non sia permesso guidare moto, in gioventù l’attuale portiere della Lazio non si è fatto mancare qualche giro in sella, come mostrano le foto sul suo profilo Instagram di qualche anno fa. E la passione per le quattro ruote è accesa e viva, anche per quelle sportive: Provedel, infatti, è un tifoso Ferrari e ha fatto visita al museo di Maranello per ammirare le monoposto del Cavallino Rampante.

Più spazioso e più green: Felipe Anderson a Formello con l'ID.Buzz