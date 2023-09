Gatti fa il tassista e dà un passaggio in auto a un tifoso della Juve

La strana richiesta

Il tifoso si è avvinato a Gatti per un saluto, e ha fatto al difensore una richiesta davvero insolita. Né foto né autografi, bensì un passaggio a casa in auto. Strano, certo, e probabilmente molti giocatori avrebbero detto no. Gatti, invece, ha accettato la richiesta, con stupore e sorrisi da parte di tutti i presenti che hanno assistito alla scena. Anzi, il difensore non ha esitato e ha chiesto subito: “Dove devi andare?”. La risposta del tifoso: “A casa…” ed è poi salito in macchina con il bianconero. Non è ovviamente mancato un video durante il viaggi a testimoniare il tutto, con una simpatica battuta di Gatti: "Pure un passaggio sei riuscito a scroccare”. Insomma, un’esperienza che non si vive proprio tutti i giorni.

Juve, Allegri dimentica lo zaino in macchina: la reazione del tecnico