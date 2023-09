Leclerc e lo scambio di persona in Giappone: l'amara scoperta sul podio all'ultimo giro

SUZUKA - Clamorosa svista di Charles Leclerc e della Ferrari nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 . Il monegasco ha infatti percorso oltre metà della gara di Suzuka convinto di trovarsi in terza posizione, mentre all'arrivo si è accorto di essere soltanto quarto e giù dal podio. L'illusione è arrivata da un incredibile scambio di persona : a un certo punto, infatti, Leclerc si è convinto di aver superato Verstappen, che a detta sua aveva concluso prima la sua gara. In realtà si trattava di Sergio Perez , costretto a fermarsi per un incidente.

La spiegazione di Leclerc

"Ho visto Max rallentare, non so cosa sia successo lì, e ho pensato che non fosse più in gara - ha detto Leclerc al termine -. A quel punto ero convinto che avrei conquistato il podio fino all'ultimo giro, quando ho guardato il tabellone e ho scoperto di essere quarto". Il monegasco ha poi insistito: "Max ha rallentato ad un certo punto no? All'uscita della curva 14? Si è fermato a sinistra e lo abbiamo superato tutti. Pensavo che Max fosse fuori gara in quel momento". Peccato che quello superato in gara non fosse Max Verstappen.