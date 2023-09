In monopattino sull'autostrada a 50 km/h: scatena le polemiche

Molto spesso i comportamenti che si tengono in autostrada sono al limite del pericoloso e, alcune volte, tale limite viene anche oltrepassato. Come il protagonista di questa nuova storia che viaggiava sulla A4, fra Milano e Bergamo, con un monopattino a... 50 km/h. Un gesto sconsiderato, che avrebbe potuto mettere a rischio non solo lui, ma anche gli altri utenti della strada, soprattutto se si considera che gli incidenti con i monopattini sono cresciuti a dismisura.