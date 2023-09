ROM-E Test Drive Roma: i modelli che puoi provare all'evento 2023

Un'occasione unica per passeggiare nel centro storico di Roma, visitare gli stand, provare i prodotti e scoprire da vicino le aziende che guideranno verso il futuro green. Il 7 e 8 Ottobre numerosi Test Drive, dimostrazioni e intrattenimento per i più piccoli saranno la chiave di questa esperienza. Sfrutta l'opportunità offerta dall'evento ROM-E per mettere alla prova questi modelli elettrici e scoprire quale si adatta meglio alle tue esigenze!