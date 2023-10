Sorpresa mattutina: trova l'auto con il finestrino distrutto, poi denuncia

Gli atti vandalici a Roma non si arrestano. Oramai la Capitale ne deve affrontare le conseguenze ogni giorno, fra rapinatori e delinquenti. Spesso, per quanto riguarda proprio il vandalismo, ad essere prese di mira sono le auto. Se prima c'erano i furti delle marmitte o saccheggiamenti, adesso ci sono finestrini rotti e vetture svaligiate . Questa nuova modalità sta colpendo via Portuense , zona Trullo , e a denunciare l'accaduto è stato il proprietario di una Volkswagen Polo, che ha trovato danneggiata dopo averla parcheggiata davanti all'European Hospital.

La dinamica

Nell'auto, per fortuna, non c'era niente che avesse valore, e così i ladri (o magari era solo uno) non hanno potuto portare a casa il bottino. Da quanto si apprende, però, sembra che questo non sia un caso isolato, ma anzi nel quartiere siano state ridotte male diverse vetture. Tra l'altro, riparare il finestrino non costa neanche poco: 250 euro. La vittima dell'accaduto, secondo quanto riporta RomaToday, ha voluto denunciare loro l'accaduto, lanciando il monito di fare sempre molta atten

