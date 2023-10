Auto: come perdono di valore? Lo studio

Le auto perdono valore . Un'affermazione che non dovrebbe stupire nessuno, ma che fa sorgere una domanda. Come accade? E, soprattutto, a te età vale la pena acquistare un'auto usata? Intanto, diciamo che uando si sale su una vettura nuova e si percorrono i primi chilometri, essa perde in genere il 10% del suo valore . Una regola di lunga data infranta soltanto dall’estrema carenza di consegne di auto nuove durante la pandemia dal 2021 al 2022.

In alcuni casi le auto nuove erano più economiche di quelle identiche in condizioni pari al nuovo, tuttavia il mercato automobilistico sta, piano piano, tornando a come era prima. Per questo motivo Carvago ha confrontato le diverse classi di auto e la loro capacità di mantenere oppure perdere valore.

L'analisi

Chi ha registrato maggiore perdita è stata la Range Rover di Land Rover (54,71%), un SUV di lusso che offre un equipaggiamento ricco e una tecnologia moderna, ma anche motori problematici che, se sottoposti a scarsa manutenzione, non funzionano a un chilometraggio relativamente basso. Abbiamo poi l' Audi Q7 con una perdita del 35,93% e la BMW X5 con 40,45%.

D'altra parte, un esemplare di quattro o cinque anni con una perfetta cronistoria manutentiva, offre una considerevole opportunità di acquistare un'auto usata di lusso a una frazione del prezzo originale. Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia , ha affermato che "acquistare una Range Rover senza un chiaro pregresso manutentivo ed un corretto intervallo di sostituzione dell'olio motore è un grande azzardo e, ad esempio, la nostra verifica ispettiva precedente all’acquisto, non approverà assolutamente un'auto del genere".

Dalla parte opposta della classifica ci sono le compatte economiche che, grazie alle dinamiche del mercato dell'usato, negli ultimi anni hanno perso in media circa il 5% del loro valore all'anno. La seconda classificata della categoria è la Toyota Aygo, che ha perso in media meno del quattro per cento del suo valore all'anno. Le dinamiche di perdita di valore sono comprensibilmente maggiori nel primo anno di esercizio, dopodiché la perdita di valore rallenta nel tempo. Jakub Šulta, founder di Carvago, ha dichiarato che "un approccio puramente pragmatico all'acquisto di un'auto porta a comprare un'auto di tre-cinque anni che ha alle spalle il maggior calo di prezzo".

