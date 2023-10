Automobili, sempre più vecchie e sempre più costose negli USA

Negli Stati Uniti, più che in ogni altro Paese al mondo, possedere un'automobile è sinonimo del proprio stato sociale. Mark Fields , ex CEO di Ford, ha recentemente lanciato un allarme su una tendenza preoccupante: il costo delle auto nuove è salito a livelli insostenibili, con un aumento del 30-35% rispetto al 2020.

Auto più costose e veicoli sempre più vecchi

La crescente inaccessibilità delle auto nuove è evidente nei costi di finanziamento: la rata media per l'acquisto di un'auto nel 2023 si è attestata intorno a 760 dollari al mese e, facendo un conto di quanti soldi siano necessari per vivere dignitosamente e possedere un'auto di media fascia, è necessario guadagnare almeno 100mila dollari all'anno. I prezzi medi delle auto nuove sono saliti vertiginosamente, passando dai 41mila dollari del 2021 ai oltre 48mila dollari del 2023. Un altro dato allarmante è l'invecchiamento del parco auto americano, con un'età media di 12 anni. Il report S&P Global Mobility inoltre, ha messo in luce come l'età media dei veicoli commerciali negli Stati Uniti è di 11,8 anni, mentre quella dei veicoli privati è di 13,6 anni.

