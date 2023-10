Totti è 007 in Giappone: con Aston Martin e Ferrari fa impazzire Tokyo

Francesco Totti , da calciatore a... James Bond, non a Roma ma a Tokyo . Cosa ci fa lì? L'ex capitano giallorosso è in vacanza con la compagna Noemi Bocchi in Giappone e ha fatto tappa nella capitale nipponica anche per un altro motivo: un'emittente televisiva ha infatti voluto creare uno "speciale Totti" in cui il Pupone racconta l'amore per il calcio e per la Roma. Davanti ai fotografi è arrivato in grande stile a bordo di una scintillante Aston Martin e di una Ferrari Roma.

In giro per Tokyo con le supercar

I flash dei riflettori sono tutti per lui e per la lussuosa DB11 con cui fa il suo ingresso in pompa magna. Il video è comparso sul profilo Instagram del popolare giapponese Kenji Fera che descrive l'ex calciatore come "007 Bond Totti", per via del modello dell'auto simile a quello utilizzato sul set nella famosa saga. Dalla vettura color argento, dal valore di circa 235mila euro, Francesco scende e posa di fronte ai fotografi, dimostrandosi un ottimo modello oltre che un grande artista del pallone. Altri scatti sono stati fatti accanto ad una Ferrari, modello (ovviamente) Roma, da 217mila euro.

Le targhe delle supercar poi non potevano che essere numero "10" come quello portato sulle spalle per un'intera carriera. Tantissimi flash per altrettanti tifosi che fin dal Giappone impazziscono per l'ex capitano della Roma, un amore e una stima che dall'altra parte del mondo celebrano uno dei più grandi calciatori italiani.